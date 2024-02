Condutor embriagado atropela dezenas de pessoas em desfile de Carnaval no Brasil

Um condutor que a polícia afirmou estar sob forte efeito de álcool perdeu o controlo do seu carro e atropelou dezenas de pessoas que se divertiam num desfile de Carnaval na noite desta sexta-feira, 9 de Fevereiro, na cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo, na região central do estado brasileiro de Minas Gerais.



De acordo com a porta-voz da Polícia Militar de Minas Gerais, major Laila Brunnela, o condutor do Fiat Palio apresentou no exame de alcoolemia três vezes mais álcool no sangue do que o permitido pela lei.

Pelo menos 30 foliões tiveram de ser levados para o Hospital Municipal, que, por já estar com sobrelotação devido ao surto de Dengue que Minas Gerais enfrenta, tal como quase todo o resto do Brasil, teve de os encaminhar para outras unidades de saúde. Duas pessoas em estado grave foram transferidas posteriormente para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, a 102 km de São Gonçalo do Rio Abaixo, e outras foram levadas para hospitais da vizinha cidade de Itabira.

O desfile de Carnaval decorria na Avenida Central de São Gonçalo, no bairro Fonte do Mato, quando o motorista avançou sobre a multidão, batendo nas pessoas e passando por cima de várias. A violência do impacto do automóvel com as pessoas que se divertiam despreocupadamente no desfile ficou patente no veículo, que ficou com a frente toda amolgada e o pára-brisas partido.