Condutor passa portão em excesso de velocidade e invade Vaticano durante a noite

Um homem invadiu o Vaticano com o carro, durante a noite desta quinta-feira. De acordo com a Reuters, que cita as autoridades locais, o condutor acabou por ser detido.O indivíduo viu a entrada no Vaticano ser-lhe negada pela segurança e fez uma manobra para ganhar velocidade e conseguir passar por um dos portões. O alerta foi dado por volta das 20h00 locais (19h00 em Portugal).A polícia disparou contra o veículo enquanto perseguia o infrator, mas isto não o fez interromper a marcha. Segundo a Reuters, acabou por ser detido assim que chegou ao pátio central do Palácio Apostólico, onde o Papa Francisco realiza as reuniões oficiais.O homem encontra-se na prisão do Vaticano, onde foi examinado por vários médicos. O detido, com cerca de 40 anos, encontrava-se psicologicamente alterado.