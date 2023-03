Dois homens detidos por conduzirem em contramão na Madeira

A PSP da Madeira deteve, nos últimos dias, dois condutores jovens que, em situações distintas, circulavam de carro em contramão na via rápida 1, colocando em risco dezenas de outros condutores, foi esta quinta-feira divulgado.

Esta madrugada, um homem de 24 anos natural da região seguia, à noite, em contramão e de luzes desligadas, efetuando manobras perigosas junto a Cancela. Quando a PSP o alcançou, o condutor "iniciou circulação na VR1 no sentido normal", no sentido Funchal-Ribeira Brava, e "iniciou-se uma perseguição policial controlada e sinalizada, desde a zona da Cancela até à Ribeira Brava, sendo que, durante todo o percurso o cidadão adotou uma condução errática e perigosa com travagens bruscas e movimentos repentinos de ziguezague, numa notória tentativa de provocar colisões com as viaturas policiais, desobedecendo às ordens de paragem dadas pelos polícias".

Essa colisão acabou por ocorrer já fora da VR1, no Campanário. O condutor adotou "uma postura agressiva para com os polícias, tendo sido necessário o recurso a arma elétrica para imobilização e detenção do mesmo". Foi conduzido ao hospital para avaliação psiquiátrica "devido ao estado de alteração/descompensação psíquica".

Já no dia 24 de vereiro, um condutor de 39 anos, natural de Évora, andou em contramão na VR1-Funchal, entre a zona de Santo António e a zona das Quebradas. "Após diligências foi possível identificar este condutor bem como testemunhas que foram alvo deste acto imprudente e que não foram vítimas de acidente de viação por terem tido destreza para encetar manobras de desvio da rota do veículo infrator", refere a PSP.

A Polícia apela "aos demais condutores que, circulando na VR1 nestes dias e locais, se tenham cruzado com estes dois veículos que seguiam em contramão, que se dirijam a uma esquadra da PSP para prestar o seu testemunho e manifestar desejo de procedimento criminal".

Os dois condutores são arguidos em processos-crime, onde irão responder por crime de condução perigosa, um crime cuja moldura penal pode ir até 3 anos de pena de prisão.