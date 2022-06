Confrontos entre mineiros deixam sete mortos no sul do Peru

Pelo menos sete pessoas morreram e 30 foram detidas na sequência de um confronto na quinta-feira entre dois grupos de mineiros, no sul do Peru, noticiaram os meios de comunicação locais no sábado.

O violento confronto entre mineiros de duas empresas, identificadas pelos meios de comunicação social, como Atico Calpa e Calpa Renace, ocorreu na província de Arequipa de Caravelí, de acordo com o 'site' do jornal regional El Buho.

Os meios de comunicação social indicaram que o violento conflito teve origem numa luta por terras num setor conhecido como Huanaquita, entre mineiros que trabalham em pequena escala, com pouca tecnologia e frequentemente em situação precária.