Conheça a aldeia transformada em lar que acolhe pessoas com Alzheimer

A 'aldeia' de Hogeweyk, situada perto da cidade holandesa de Amesterdão, tem 160 residentes e todos têm algo em comum: sofrem de algum tipo de demência, relacionada com a doença de Alzheimer.

Hogeweyk acaba por funcionar enquanto 'lar', só que dividido em várias habitações, parecendo uma vila onde os doentes podem fazer compras, estar com amigos e fazer atividades entre si, promovendo que sofram menos nos últimos anos de vida.

Hogeweyk permite que as pessoas sofram menos nos últimos anos de vida, fazendo com que se sintam autónomos, ao realizar as tarefas diárias em segurança, avançou o responsável pela gestão do projeto em entrevista à CNN.

Hogeweyk surgiu em 2009 e foi criado pelos arquitetos Frank van Dillen e Michael Bol, responsáveis pela construção de vários edifícios.



Há uma equipa responsável por ajudar os doentes, desde médicos a enfermeiros, bem como responsáveis pelas tarefas necessárias (arrumar a casa, cozinhar ou lavar a roupa, por exemplo). Há 23 residências e os pacientes estão divididos consoante os interesses em comum.

A ideia desta vila permitir que os residentes possam ter uma vida social normal (dentro da condição de saúde em que se encontram), contrariamente ao que acontece em lares tradicionais.

O projeto de sucesso fez com que esteja a ser criada uma unidade de cuidados semelhante, na Califórnia, EUA.

Recorde-se que só em Portugal há entre 160 e 180 mil pessoas que sofrem de algum tipo de demência, número que deverá aumentar de acordo com a Organização Mundial de Saúde.

Há vários programas de atividade física e vários estudos já provaram que a interação e estimulação social têm a tendência para desacelerar a progressão das demências.