Conheça Filipa Barroso, a portuguesa que desfila pelo título de Miss Universo

Setubalense vai desfilar na segunda-feira numa prova em que terá concorrentes de 93 países.

23:57

Miss Portugal em 2017, a setubalense Filipa Barroso leva o nome de Portugal ao estrangeiro e já na próxima segunda-feira, 17 de dezembro, vai desfilar pelo título de Miss Universo, numa prova em que terá concorrentes de 93 países.Aos 18 anos, Filipa, que nasceu a 12 de dezembro de 1998, sucedeu aos 18 anos a Cristiana Viana como Miss Portugal e, para além de desfilar pelo mundo inteiro, é também veterinária e dançarina de bambolé.Nas redes sociais, a Miss que adora viagens e desporto tem mais de oito mil seguidores.Mais recentemente, Filipa Barroso representou Portugal no concurso de trajes nacionais das Miss Universo 2018, na Tailândia. No Instagram, por exemplo, Filipa vai partilhando as viagens e os desfiles que vai fazendo.