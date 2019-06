Ferrari, Rolls Royce e Lamborghini. Conheça o cemitério de carros de luxo abandonados pelos donos

Um verdadeiro cemitério de carros de luxo. É isto que se pode encontrar em Sharjah, perto da cidade de Dubai.



Ferrari, Rolls Royce e Lamborghini são alguns dos carros abandonados pelos seus proprietários que não conseguiram suportar os pesados empréstimos e viram-se obrigados a fugir do país.

Após o crash financeiro de 2012, muitos cidadãos britânicos não conseguiram pagar os seus empréstimos e acabaram por fugir do Dubai. Muitos deixaram de conseguir acompanhar os seus estilos de vida luxuosos, deixando para trás os seus carros em aeroportos.

Mohsin Latif, um youtuber de 25 anos, acredita que este ferro-velho é o maior dos Emirados Árabes Unidos e disse que nele se podem encontrar "carros de luxo, carros antigos e carros clássicos" num vídeo partilhado no Youtube.

Apesar do calor e do pó acumulado do deserto ter afetado os veículos, as peças de reposição raras continuam a ser procurados por todo o mundo e podem ser vendidas a metade do preço.