Conselheiro económico de Trump abandona cargo

Decisão surge depois da intenção do presidente de aumentar os impostos sobre o aço e o alumínio.

22:53

"É praticamente impossível fazermos negócio com eles [UE]. No entanto, eles conseguem enviar viaturas e tudo o resto para os Estados Unidos", disse Donald Trump, citado pela agência AFP, durante uma conferência de imprensa na Casa Branca.

O mais importante conselheiro económico de Donald Trump, Gary D. Cohn, vai abandonar o cargo. A decisão foi anunciada esta terça-feira pela Casa Branca e é o último episódio de várias saídas da administração Trump.Citado pela agência AP, Gary Cohn disse que foi uma honra servir a administração e "meter em prática políticas económicas pró-crescimento, em beneficio do povo americano".As empresas do setor do alumínio nos EUA avisaram esta terça-feira o Presidente norte-americano para os possíveis efeitos negativos da sua intenção de impor tarifas alfandegárias às importações deste produto, sugerindo políticas alternativas."Receamos que a tarifa proposta possa fazer mais mal que bem", escreveu, em carta dirigida a Donald Trump, a Aluminum Association, organização que representa 114 empresas do setor.Trump anunciou na semana passada a sua intenção de impor uma tarifa geral de 10% a todas as importações de alumínio e outro de 25% às de aço.A medida, segundo a Casa Branca, seria generalizada, sem exceções para nenhum país.Ainda esta terça-feira, o presidente dos Estados Unidos disse que a União Europeia não tratou bem os Estados Unidos no que concerne às relações comerciais.