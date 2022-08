Cônsul alemão no Rio de Janeiro detido por suspeita de matar marido

A polícia brasileira disse este domingo que deteve o cônsul da Alemanha no Rio de Janeiro, Uwe Herbert Hahn, suspeito de ter assassinado o marido belga, na sua casa, no bairro carioca de Ipanema.

Segundo a France-Presse (AFP), Uwe Herbert Hahn disse às autoridades que o marido, Walter Biot, de nacionalidade belga, desmaiou repentinamente na noite de sexta-feira, batendo com a cabeça, o que lhe teria provocado a morte.

Contudo, de acordo com as primeiras análises ao corpo, feitas no apartamento do casal no bairro nobre de Ipanema, a vítima terá sido espancada com violência.