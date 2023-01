"Continuem a rezar por mim": Jogador da NFL fala pela primeira vez aos fãs após sofrer paragem cardíaca em campo

Quando tu colocas amor verdadeiro no mundo, ele volta para ti três vezes mais" começou por escrever numa publicação partilhada na rede social Instagram.

O jogador dos Buffalo Bills, Damar Hamlin, pronunciou-se pela primeira vez, este sábado, depois de ter sofrido uma paragem cardíaca num jogo de futebol americano (NFL), na sexta-feira."O amor tem sido esmagador. Estou muito agradecido por cada pessoa que rezou por mim e me estendeu a mão. Se me conhecem, sabem que que isto só me vai deixar mais forte. Num longo caminho continuem a rezar por mim", lê-se na mensagem.

Durante o primeiro quarto de jogo frente aos Cincinnati Bengals, Damar Hamlin, de 24 anos, chocou contra um adversário, levantou-se, mas acabou para cair logo de seguida no campo, tendo ficado em "estado crítico".



"Damar Hamlin sofreu uma paragem cardíaca após uma colisão durante o jogo entre os Buffalo Bills e os Cincinnati Bengals. O seu batimento cardíaco foi reposto ainda no campo e foi transportado para o hospital da Universidade de Cincinnati para mais testes e tratamento. Ele está sedado e em estado crítico", referiu a equipa em comunicado.

Os jogadores de ambas as equipas ajoelharam-se perto de Hamlin enquanto este estava a ser assistido ainda no relvado, com o jogo a ser primeiro suspenso e, mais tarde, a acabar mesmo por ser adiado.



Esta sexta-feira, o agente do jogador já havia revelado que Hamlin se encontrava a respirar sozinho.