Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Coreia disposta a falar com EUA

Enviado de Pyongyang assistiu ao final ao lado de Ivanka Trump.

Por Ricardo Ramos | 26.02.18

O regime norte-coreano está disposto a negociar diretamente com os Estados Unidos para tentar reduzir a tensão nuclear na Península Coreana, revelou este domingo o governo de Seul.



A abertura ao diálogo com Washington foi manifestada num encontro entre o líder da delegação norte-coreana ao encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno, general Kim Yong-chol, e o presidente sul-coreano Moon Jae-in. De acordo com o governo sul-coreano, o regime de Pyongyang fez saber que o diálogo com os EUA deve decorrer em simultâneo com as negociações entre as duas Coreias.



O encontro ocorreu horas após o regime norte-coreano ter condenado as novas sanções dos EUA como "um ato de guerra", e pouco antes de o general Kim Yong-chol assistir ao encerramento dos Jogos Olímpicos ao lado do presidente sul-coreano e a poucos metros de Ivanka Trump, filha e conselheira principal do presidente dos EUA, que representou o seu país na cerimónia. A Casa Branca garantiu que não houve qualquer contacto formal entre as duas delegações.