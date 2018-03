Duas Coreias acordam realizar cimeira na fronteira no final de abril

Governo de Kim Jong-Un pode começar desnuclearização caso a segurança do regime seja garantida.

As duas Coreias acordaram realizar uma cimeira na sua fronteira no final de abril, anunciou esta terça-feira um emissário sul-coreano após se ter encontrado com o líder norte-coreano Kim Jong-un em Pyongyang.

A cimeira realizar-se-á na localidade de Panmunjom, no meio da zona desmilitarizada (DMZ) que separa a Coreia do Norte da Coreia do Sul, declarou o emissário Chung Eui-yong, que é conselheiro para a segurança do presidente Moon Jae-in.

As Coreias também acordaram abrir uma linha de comunicação de emergência entre os seus dirigentes e a cimeira será precedida de uma conversa telefónica entre Kim Jong-un e Moon Jae-in, precisou.

A Coreia do Norte manifestou também abertura para deixar de usar armas nucleares caso a segurança do país seja garantida, afirmou um membro do gabinete presidencial da Coreia do Sul.Uma delegação sul-coreana chefiada por Chung Eui-yong reuniu com o líder norte-coreano, Kim Jong Un, no dia 5 e deu uma conferência de imprensa esta terça-feira, já em Seul.O governo norte-coreano considerou que não há necessidade de manter o programa nuclear desde que não haja uma ameaça militar e que a segurança do regime de Kim Jong Un seja garantida.A Coreia do Norte comprometeu-se a não usar armas nucleares nem convencionais contra a Coreia do Sul, relembra a Sábado . Indicou ainda que pode impôr uma suspensão dos testes de mísseis e nucleares se entrar em conversações com os Estados Unidos.Kim Jong Un foi o anfitrião de uma reunião e jantar em Pyongyang dedicados à delegação sul-coreana na segunda-feira.Desde os Jogos Olímpicos de Inverno em Pyeongchang que os dois países se aproximaram.