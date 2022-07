Coreia do Norte diz estar pronta para qualquer conflito militar com os EUA

A Coreia do Norte advertiu na quarta-feira os EUA que está pronta para qualquer conflito militar e ameaçou a vizinha Coreia do Sul com a "aniquilação" face a qualquer tentativa de derrubar o regime norte-coreano.

"As nossas forças armadas estão totalmente preparadas para responder a qualquer crise e a dissuasão nuclear da nossa nação também está pronta para mobilizar a sua força absoluta de forma fiável, precisa e rápida", disse o líder norte-coreano, Kim Jong-un, na noite de quarta-feira, num discurso para assinalar o Dia da Vitória, que marca o fim da Guerra da Coreia, em 27 de julho de 1953.

No discurso do 69.º aniversário do fim da guerra, Kim acusou os Estados Unidos de aplicarem um "duplo padrão", qualificando as atividades de Washington de "provocadoras e ameaçadoras" ao conduzir "exercícios [militares] conjuntos de grande escala que ameaçam seriamente a segurança" da Coreia do Norte, informou a agência de notícias oficial norte-coreana, a KCNA.