Coreia do Norte lança dois novos mísseis

A Coreia do Norte lançou esta quarta-feira dois novos mísseis de curto alcance, naquele que é o segundo teste do género numa semana. Os lançamentos são uma resposta de Pyongyang às manobras militares conjuntas entre a Coreia do Sul e os EUA.Os mísseis lançados esta quarta-feira voaram durante 250 km, tendo atingido uma altura máxima de 30 km antes de se precipitarem no Mar do Japão.Segundo fontes militares sul-coreanas, trata-se de engenhos de um tipo diferente dos testados até agora. Os mísseis podem ser manobrados em voo para escapar à deteção dos sistemas de defesa.Na semana passada, dois outros mísseis foram testados, atingindo distâncias de 690 km e 430 km, respetivamente.Esses testes foram os primeiros desde o encontro de junho entre o líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o presidente dos EUA, Donald Trump, na zona desmilitarizada entre as duas Coreias e revelam uma nova escalada de tensão após o desanuviamento trazido pelos encontros entre os dois líderes.A Coreia do Norte frisou mesmo que as manobras militares "violam o espírito" da declaração conjunta assinada no passado ano por Trump e Jong-un, naquele que foi o primeiro encontro entre os dois, em Singapura.França, Alemanha e Reino Unido pediram uma reunião de emergência do Conselho de Segurança para debater o impacto dos últimos testes de mísseis.O sec. de Estado dos EUA, Mike Pompeo, manifestou otimismo quando a novas negociações com a Coreia do Norte.O governo do Irão respondeu às acusações dos EUA, que dizem que testou na semana passada novos mísseis, afirmando que "é normal" o país testar mísseis para melhorar as suas defesas.