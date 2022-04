Coreia do Sul e EUA iniciam hoje exercícios militares conjuntos

A Coreia do Sul e os Estados Unidos iniciam esta segunda-feira exercícios militares combinados num momento de particular tensão na península, marcada pela escalada de armas e repetidos testes de mísseis pela Coreia do Norte.

Os exercícios, que se baseiam em simulações computorizadas, arranca um dia depois de Pyongyang ter anunciado que testou um novo projétil concebido para equipar armas nucleares táticas.

Isto segue-se a um recorde de 12 outros testes este ano, incluindo o de um míssil balístico intercontinental, o primeiro do género desde 2017.