Coronavírus deixa mais 4,4 milhões sem trabalho nos EUA

Os Estados Unidos registaram na semana passada mais de 4,43 milhões de novos pedidos de subsídio de desemprego, revelou esta quinta-feira o Departamento de Trabalho norte-americano.



Mesmo assim, o número dos pedidos referentes à semana passada, que terminou dia 18, baixou em cerca de 800 mil face aos 5,24 milhões de pedidos registados na semana precedente, concluída a 11 de abril. São mais de 26 milhões de pessoas aquelas que ao longo das últimas cinco semanas, desde o início do estado de emergência nos Estados Unidos, solicitaram este tipo de apoio, à medida que a crise provocada pela pandemia continua a crescer.







PORMENORES

Mortes no Reino Unido

O Reino Unido registou esta quinta-feira mais 616 mortes, elevando assim para 18 738 o número total de vítimas no país. O número de casos de contágio é agora de 138 078, mais 4583 do que os registados no dia anterior.

Vítimas sobem em Itália

Em Itália foram registadas 464 vítimas mortais entre quarta e quinta-feira, aumentando o número total de mortos no país para 25 549. O número de pessoas infetadas foi esta quinta-feira de 2646, uma redução de 724 casos diagnosticados.

Espanha com mais óbitos

Foram esta quinta-feira registadas 440 mortes em Espanha, um aumento de cinco vítimas em relação aos números de quarta-feira, contando-se já um total de 22 157 óbitos no país vizinho.



MUNDO EM PORTUGUÊS

Pedida prorrogação de estado de emergência em Angola

O presidente de Angola solicitou esta quinta-feira à Assembleia Nacional autorização para estender o estado de emergência por mais 15 dias, devido ao novo coronavírus, com algumas alterações, incluindo o levantamento da cerca sanitária provincial e retoma de atividade comercial. O projeto de decreto pede que o estado de emergência, que terminaria às 23h59 de amanhã, seja prolongado das 00h00 de dia 26 até às 23h59 de 10 de maio.

"Grave crise" na Guiné-Bissau

Umaro Sissoco Embaló, reconhecido esta quinta-feira pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental como presidente da Guiné-Bissau, afirmou que o país está a enfrentar uma "grave crise" socioeconómica e humanitária devido à pandemia, salientando que é necessário tomar medidas para diminuir o seu impacto.

"Imprensa é canalha", diz Bolsonaro

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, voltou a atacar os meios de comunicação, desta vez chamando "canalha" à imprensa e afirmando que os jornalistas "inventam tudo", sem no entanto esclarecer o motivo dos ataques. Bolsonaro proferiu os ataques à saída da residência oficial em Brasília, o palácio da Alvorada.

Financiamento do FMI para a saúde

O governo de Cabo Verde anunciou que o financiamento de 30 milhões de euros do Fundo Monetário Internacional (FMI), para combater os efeitos da pandemia, vai servir para reforçar o setor da Saúde. Em comunicado, o governo afirmou que o objetivo desta verba é, "por um lado, combater os efeitos da Covid-19 mas, por outro, tornar o setor mais resiliente e com maior capacidade de resposta, através do reforço do acesso aos cuidados de saúde".



VOLTA AO MUNDO

Presos indultados

O Peru vai indultar três mil reclusos que estão em maior risco de contágio. Entre os beneficiados estão mulheres com crianças menores de três anos, mulheres grávidas e maiores de 60 anos que não cometeram crimes graves.

Testes falsos

O governo espanhol comprou testes falsos de rastreamento à empresa chinesa Bioeasy, pelos quais pagou mais do dobro do preço. Foram pagos a 26 euros por cada teste, sendo que a empresa os comercializava por 13.

27 mil avaliados

A República Checa começou esta quinta-feira a testar pessoas no âmbito de um estudo para conhecer infeções não detetadas da Covid-19 entre a população. Perto de 27 mil pessoas entre os 18 e 89 anos serão testadas nas próximas duas semanas.

animais infetados

Há cinco tigres e três leões do jardim zoológico de Bronx, em Nova Iorque, que estão infetados com a Covid-19, depois de no início do mês outro tigre ter testado positivo. Apanharam a doença através de um membro da equipa de tratadores.

Laboratórios móveis

A Alemanha enviou dois laboratórios móveis para ajudar no diagnóstico de casos no Ruanda e Uganda, no âmbito de um projeto já existente desde 2018 que visava a criação de laboratórios para detetar doenças infecciosas na região.

Homenagem

O departamento policial de Fort Myers, na Florida, prestou uma homenagem aos profissionais de saúde e, usando 15 carros-patrulha, formaram um coração no parque de estacionamento do Hospital Memorial Lee.

40 mil testes diários

O estado de Nova Iorque quer atingir os 40 mil testes diários. O governador Andrew Cuomo afirmou que duplicar o número diário de testes pode revelar percentagens de infeção "em torno de 10% da população da cidade de Nova Iorque".

Falta de preservativos

A diretora do Fundo de População das Nações Unidas, Natalia Kanem, alertou que o setor dos preservativos enfrenta um "cenário muito preocupante" de escassez de material, visto que fábricas e circuitos de distribuição estão parados.

Anónima dá um milhão

Uma doadora anónima ofereceu um milhão de euros à Universidade de Castilla-La Mancha, em Espanha, para que possam ser feitos testes em massa. A doação surgiu depois de a universidade ter lançado o projeto #UCLMcontraCovid19.

China contribui

Depois de os EUA terem suspendido a sua contribuição no início da semana passada para a Organização Mundial de Saúde, a China anunciou esta quinta-feira que iria aumentar a sua contribuição para a organização em 28 milhões de euros.