Um estudo feito por investigadores japoneses revelou que o novo coronavírus permanece ativo na pele durante cerca de nove horas. Estes dados reforçam a necessidade de lavagem das mãos para evitar o contágio do vírus. “A sobrevivência de nove horas do SARS-CoV-2 (a estirpe do vírus que causa a doença Covid-19) na pele humana pode aumentar o risco de transmissão por contacto em comparação com o IAV (vírus da influenza A ), acelerando assim a pandemia”, revelaram os especialistas.









Confinamento imediato de três semanas

O assessor científico do governo britânico, Jeremy Farrar, revelou que o Reino Unido precisa de impor imediatamente um confinamento nacional de três semanas para que seja possível controlar os casos no país. “As medidas em vigor não vão fazer com que as transmissões desçam o suficiente”, afirmou Farrar numa entrevista à Sky News, reforçando a urgência de uma decisão.



Suíça reforça medidas



O governo federal da Suíça anunciou que o uso de máscara em locais públicos fechados vai passar a ser obrigatório em todo o país e os ajuntamentos com mais de 15 pessoas na via pública estão proibidos a partir desta segunda-feira.





Confinamento nacional



Mesmo com o maior índice de infeções na Europa, o governo checo revelou que vai esperar pelo menos mais duas semanas até avançar com a decisão de um confinamento nacional.





Mais medidas na Irlanda



O governo irlandês anunciou que vão ser tomadas medidas “decisivas” e “a nível nacional” pois a imposição do ‘nível 3’ de risco face ao novo coronavírus “não resultou”.





Novo recorde diário



O Ministério da Saúde italiano revelou que o país registou um novo recorde diário de infeções ao contabilizar 11 705 casos confirmados com o novo coronavírus num único dia.