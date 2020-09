Reino Unido aperta medidas com aumento de novos casos de Covid-19

O governo britânico proibiu esta quarta-feira os ajuntamentos de mais de seis pessoas em locais fechados e ao ar livre, incluindo em residências privadas, numa tentativa de travar a preocupante subida de novos casos de Covid-19 - só esta quarta-feira foram registados mais 2659 infetados no país. A medida entra em vigor na segunda-feira e quem não a cumprir pode incorrer numa multa de cerca de 110 euros e que pode ir até aos 3500 euros em caso de reincidência. Escolas, locais de trabalho, casamentos, funerais e certos eventos desportivos estão isentos, mas bares e restaurantes passam a ser obrigados a recolher os dados dos clientes para ajudar no rastreamento de potenciais surtos. O PM Boris Johnson defendeu as medidas como uma forma de “manter a economia a funcionar e as escolas abertas” e avisou que, se estas restrições falharem, o próximo passo poderá ser o recolher obrigatório.







pormenores

Bairros confinados



O governo das Ilhas Baleares, em Espanha, decretou o confinamento obrigatório de pelo menos 15 dias em quatro bairros de Palma de Maiorca, onde vivem quase 23 mil pessoas, já a partir desta sexta-feira.





Máscaras obrigatórias



A República Checa decretou que o uso de máscara é obrigatório a partir desta quinta-feira dentro de locais públicos, exceto salas de aulas e locais de trabalho, após o país ter registado mais de mil infeções diárias pela primeira vez.





89 mil casos diários



O Ministério da Saúde indiano anunciou que o país registou esta quarta-feira 89 706 novas infeções por Covid-19, aumentando o total de casos de infeção no país para 4,3 milhões.





Vacina em janeiro



O ministro interino da Saúde do Brasil, Eduardo Pazuello, anunciou esta quarta-feira que a vacinação da população contra a Covid-19 no país deverá começar em janeiro de 2021.







Comício de Trump desrespeita regras



Centenas de pessoas juntaram-se sem usar máscara e sem qualquer distanciamento social num comício do presidente norte-americano Donald Trump na Carolina do Norte, na terça-feira. O comício desrespeitou ainda as leis estaduais que limitam os ajuntamentos a 50 pessoas e o próprio Trump ignorou o pedido do responsável do conselho municipal, republicano, para usar máscara.