Reino Unido vai proibir encontros sociais com mais de seis pessoas

A Inglaterra vai proibir os encontros sociais com mais de seis pessoas, tanto no interior como no exterior, a partir da próxima segunda-feira, tendo em conta o avanço preocupante das infeções por covid-19 nos últimos dias.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, fará o anúncio formal na quarta-feira, numa conferência de imprensa, embora os meios de comunicação social já avancem algumas exceções a esta nova regra, que não se aplicará nas escolas, locais de trabalho ou desportos de equipa.

Aqueles que violam a regra arriscam uma multa de 110 euros, que poderá atingir os 3.527 euros, além da dispersão pela polícia.