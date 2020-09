Vacina britânica contra a Covid-19 provoca reação adversa em voluntário. Ensaios estão suspensos

Recorde-se que a Comissão Europeia

desta vacina no passado dia 27 de agosto.

A farmacêutica britânica AstraZeneca suspendeu esta terça-feira os ensaios clínicos da vacina contra a Covid-19 após um voluntário ter desenvolvido uma reação adversa à mesma, avança a agência Reuters.Um porta-voz da AstraZeneca disse que o "processo de revisão padrão desencadeou uma pausa na vacinação para permitir a revisão dos dados de segurança".A natureza do problema de segurança não é conhecida. No entanto, o site de notícias de saúde americano Stat News refere que é expectável que o paciente recupere.A AstraZeneca está a desenvolver uma vacina contra a Covid-19 em conjunto com a Universidade de Oxford.oficializou a compra de 300 milhões de doses