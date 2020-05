Portugal faz mais do dobro dos testes à Covid-19 do que os países ricos. Jornal britânico explica o segredo

síndrome respiratória do Médio Oriente

professora Maria Manuel Mota, diretora do instituto de medicina molecular da Universidade de Lisboa, começou a conversar com vários médicos que estavam preocupados com a quantidade de testes disponível numa altura que o número de contágios - em março - começava a acelerar.



A docente encontrou então uma solução. O instituto onde trabalha faz com frequência testes PCR - uma técnica utilizada na biologia molecular para amplificar uma única cópia - para malária.



"Em vez de confiar em kits caros que vêm do exterior, poderíamos desenvolver alguma coisa", explica Maria Mota, citada pelo The Telegraph. Uniu-se então à investigadora Vanessa Zuzarte Luís e pouco depois estavam em negociações com uma empresa portuguesa que poderia fabricar os reagentes necessários para os testes. A empresa aceitou e restava apenas o credenciamento do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge para tornar tudo seguro.



O processo de credenciamento decorreu sem problemas e os testes começaram a ser realizados em lares no final de março. Cerca de duas semanas depois, os laboratórios universitários e institutos privados de todo o País começaram a usar o protocolo desenvolvido no Instituto de Medicina Molecular para aumentar a quantidade de testes.



Com esta união de esforços, Portugal passou de ser um país com pouca capacidade de testagem para estar entre os 10 primeiros do mundo a realizarem mais testes.



Este aumento da capacidade de testes garantiu que as autoridades de saúde conseguissem isolar mais rapidamente os testes positivos e assim conter mais rapidamente o vírus.



Apesar do controlo da doença, Portugal regista ao dia de hoje [27 de maio] já 1356 mortos e 31.292 casos positivos de coronavírus.

O jornal britânico The Telegraph lançou esta terça-feira um notícia sobre o sucesso português e abordou a quantidade de testes realizados em território luso visto este ser um país "pobre" quando comparado com outras nações europeias.

"Portugal não é um país rico. Não possui o avançado sistema farmacêutico e de fabricação da Alemanha, a experiência anterior da Coreia do Sul com a síndrome respiratória do Médio Oriente, não tem o dinheiro da Dinamarca e Suíça ou o sistema de elite de ensino superior do Reino Unido", começa por escrever o jornal lançando uma questão. "Como é que um dos países mais pobres da zona do Euro tem mais do que o dobro da taxa de testes à Covid-19 de quase todas as outras nações do Mundo?"

Num longo artigo, o Telegraph explica o segredo assumindo que visto a proximidade de Portugal à Espanha e Itália, seria de esperar que o desastre fosse maior.

Mas não foi. Portugal conseguiu conter o surto e o Sistema Nacional de Saúde não colapsou como o de outros países. Os hospitais não ficaram sobrecarregados durante a crise da Covid-19. A taxa de ocupação máxima das enfermarias foi de 48,8% e a das Unidades de Cuidados Intensivos de 31,6% para doentes com Covid-19. Estes dados foram revelados num inquérito da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna (SPMI).

O segredo para o sucesso é "complexo", explica o jornal britânico. "Alguns dos especialistas em medicina mais respeitados de Portugal dizem que os imensos esforços do setor privado e universitário e de um governo que lhes permitiu agir contam grande parte da história [de sucesso]", lê-se.

"Além das raízes linguísticas latinas, das cicatrizes da crise da dívida europeia, do apetite por peixe fresco e da abundância de vinho, Portugal partilha muitas semelhanças com a Itália e a Espanha", descreve ainda. Entre outras semelhanças estão a elevada percentagem de pessoas acima dos 65 anos e o grande número de avós que vive com os filhos e netos.

Outro dos fatores determinantes para o controlo da pandemia, segundo o jornal britânico a citar Inês Fronteira - professora de saúde pública no Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade NOVA de Lisboa e ex-assessora do Ministro - foi o comportamento dos portugueses que rapidamente cumpriram com as regras impostas pelos novos tempos após verem exemplos como o de Espanha ou Itália.