Corpo de menina de 7 anos encontrado nos escombros do prédio que desabou em Miami

A filha de sete anos de um bombeiro de Miami foi encontrada sem vida nos escombros do prédio que ruiu no dia 24. O corpo da menina foi um de dois recuperados durante as buscas da noite de quinta para sexta-feira, elevando para 20 o total de mortos confirmados.Quanto aos desaparecidos, são agora 128, e não 145, depois de alguns residentes terem sido localizados. As buscas nos escombros têm sido complicadas por chuva persistente e poderão ficar ainda mais difíceis nos próximos dias. É que as previsões meteorológicas apontam para a aproximação do furacão ‘Elsa’, o primeiro da estação de tempestades atlânticas.