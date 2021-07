Um casal gravou um vídeo momentos antes do prédio de luxo desabar em Miami, na Florida, nos Estados Unidos da América, que mostra um jato de água a sair do chão do estacionamento subterrâneo do empreendimento.

O casal, hospedado num hotel junto ao Champlain Towers South, que ruiu a 24 de junho, disse que ouviu um estrondo e foi ver do que se tratava. Adriana Sarmiento e Roberto Castillero revelam à CNN que fizeram sinal para os moradores do prédio de forma a avisá-los que algo não estava bem, mas que ninguém entendeu o que ele estava a fazer.

O casal disse que no momento em que o prédio desmoronou começou a ver muita poeira, vidros e pedras e recearam pela própria vida. O vídeo mostra os escombros do desabamento que já fez 18 mortos e mais de 140 desaparecidos.

Recorde-se que num relatório de 2018 sobre o condomínio Champlain Towers South em Surfside, nos EUA, um engenheiro sinalizou um "grande erro" que remonta à construção do edifício, onde a falta de drenagem na piscina causou "grandes danos estruturais".



"A não substituição da impermeabilização fará com que, num futuro próximo, a deterioração do betão se expanda exponencialmente". O conserto adequado seria um investimento "extremamente caro", alertou o engenheiro Frank Morabito.