Corpo de mulher encontrado enterrado no jardim do ex-namorado

O corpo de uma mulher foi encontrado enterrado esta quarta-feira no jardim do ex-namorado, em Barcelona, Espanha.Mónica Borràs estava desaparecida desde o dia sete de agosto de 2018. Vai ser realizada a autópsia ao corpo da mulher, por forma a serem conhecidas as causas e contornos da morte de Mónica, segundo avança o jornal ABC, que cita as autoridades locais.A mesma fonte afirma que o ex-companheiro da vítima foi detido horas antes do corpo ser encontrado, por indicios de estar relacionado com o desaparecimento de Mónica.Jaume negou qualquer envolvimento no desaparecimento da vítima até esta quarta-feira, momento em que confessou o crime.O jornal El País avançou esta quinta-feira que, com a morte de Mónica, sobe para mil o número de mulheres mortas por companheiros ou ex-companheiros desde 2003 em Espanha.