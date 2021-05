Corpo de homem encontrado dentro de estátua de dinossauro em Espanha

O corpo de um homem de 39 anos foi encontrado no passado sábado dentro de uma estátua de um dinossauro, em Barcelona, Espanha.





A polícia espanhola encontra-se a investigar depois de terem sido alertados para o sucedido por um pai e filho que detetaram um cheiro estranho junto da figura.De acordo com a "BBC", o pai espreitou para dentro da perna do estegossauro, onde se encontrava o corpo do homem.Os bombeiros tiveram de abrir a perna da estátua para recuperar o cadáver. A polícia referiu, no entanto, que não há indícios de crime.

O desaparecimento do homem, ainda não identificadom, foi reportado às autoridades que aguardam a autópsia para descobrir a causa da morte.



Já a figura foi removida do local.