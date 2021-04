Correios intercetam carta com duas balas dirigida a ex-presidente espanhol José Zapatero

Os correios de Espanha interceptaram uma carta com duas balas de 38 milímetros dirigida ao ex-presidente espanhol José Luís Zapatero, segundo avança o canal de televisão espanhol LaSexta. Esta carta chega horas depois de Isabel Díaz Ayuso, presidente da Comunidade de Madrid do Partido Popular, ter recebido outra carta também com dois projécteis de calibre 22.As autoridades já estão a tomar conta do caso tentando analisar o conteúdo da carta e identificar o remetente.Esta é a quinta carta recebida por representantes políticos em Espanha ao longo da última semana com balas. Reyes Maroto, chefe do Ministério da Indústria, Turismo e Comércio, recebeu uma carta com uma faca ensanguentada.Fernando Grande-Marlaska, do Ministro do Interior; María Gámez, diretora da Guarda Civil, e Pablo Iglesias, candidato do Unidas Podemos às eleições de Madrid, foram os primeiros a receber as cartas com balas.