Casos de trombose cerebral em jovens após toma da vacina da AstraZeneca preocupam a EMA

O chefe de estratégia de vacinas da Agência Europeia do Medicamento (EMA) anunciou esta terça-feira em declerações a um jornal italiano que há "ligação" entre os casos de coágulos sanguíneos e a administração da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19. Além disso, Marco Cavaleri revela preocupação com um número maior de casos de trombose cerebral em jovens."Há um número maior de casos de trombose cerebral em jovens do que seria de esperar", atirou o chefe de estratégia de vacinas da Agência Europeia do Medicamento em declarações ao Il Messaggero.A EMA deverá esta terça-feira lançar uma atualização sobre a vacina da AstraZeneca contra a Covid-19.