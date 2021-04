Um responsável da Agência Europeia do Medicamento (EMA) avançou em declarações ao jornal italiano Il Messaggero que existe "uma ligação" entre a vacina da AstraZeneca e os coágulos sanguíneos resultantes após a administração do fármaco.A informação avançada na imprensa italiana desta terça-feira deverá resultar numa atualização sobre a administração da vacina por parte da Agência Europeia do Medicamento."Agora podemos afirmar, está claro que há uma ligação com a vacina, que provoca esta reação," revelou Marco Cavaleri ao jornal italiano Il Messaggero.Depois de várias polémicas e da vacina ter voltado a ser administrada na maioria dos países da Europa, Berlim suspendeu novamente a utilização do fármaco para maiores de 60 anos.Em Portugal, a vacina da AstraZeneca voltou a ser administrada em pessoas de todas as idades.Há já várias semanas que se levantam suspeitas sobre possíveis efeitos secundários graves, mas raros, após terem sido observadas pessoas vacinadas com a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela AstraZeneca a apresentarem trombose atípica. Depois de uma averiguação no final de março, a EMA prevê reunir-se sobre o caso entre hoje e sexta-feira.O chefe de estratégia de vacinas da Agência Europeia do Medicamento (EMA) anunciou esta terça-feira em declerações a um jornal italiano que há "ligação" entre os casos de coágulos sanguíneos e a administração da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19. Além disso, Marco Cavaleri revela preocupação com um número maior de casos de trombose cerebral em jovens