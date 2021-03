Irlanda suspende vacina da AstraZeneca após vários casos de coagulação de sangue em pacientes inoculados

"De acordo com as novas informações recebidas da Agência Norueguesa de Medicamentos na noite de sábado, 13 de março, e após discussões com a Autoridade Reguladora de Produtos de Saúde (HPRA), o Comitê Consultivo de Imunização Nacional (NIAC) ) recomendou que a administração da Vacina AstraZeneca COVID-19 seja adiada temporariamente a partir desta manhã, domingo, 14 de março", afirmou o Dr. Ronan Glynn, representante do gabinete médico.