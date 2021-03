Suécia suspende vacinação da Covid-19 com AstraZeneca e Grécia decide manter. Conheça a lista de mais de 20 países

A vacina da farmacêutica AstraZeneca contra a Covid-19 tem dado que falar na Europa. Depois da polémica com a não recomendação da inoculação a pessoas com mais de 65 anos, a vacina está novamente no centro da discussão depois de terem sido registados vários episódios de tromboses e, em alguns casos, mortes, entre os pacientes inoculados.

Em Portugal, a Direção-Geral de Saúde (DGS) e o Infarmed afirmaram no domingo que a vacina da AstraZeneca pode continuar a ser administrada e frisaram que não há evidência de ligação com os casos tromboembólicos registados noutros países. Porém, esta segunda-feira, Portugal suspendeu o uso desta "por precaução".

Esta segunda-feira, a Universidade de Oxford veio garantir que a vacina contra a covid-19 desenvolvida com o grupo farmacêutico AstraZeneca é segura, depois de ter salientado no domingo que "uma revisão cuidadosa" dos dados de segurança disponíveis sobre mais de 17 milhões de pessoas vacinadas na UE e no Reino Unido "não produziu evidências de um risco aumentado de embolia pulmonar, trombose venosa ou trombocitopenia em qualquer faixa etária, sexo, lote ou país específico".

juntando-se a uma cada vez maior lista de países que tomaram a mesma medida por receios de efeitos secundários.

"Tomei a decisão de suspender temporariamente" a utilização da vacina do laboratório anglo-sueco AstraZeneca e da Universidade de Oxford "para assegurar o mais alto nível de segurança possível aos concidadãos", declarou o ministro da Saúde esloveno, Janez Poklukar, numa conferência de imprensa.

Noruega suspende vacinação

A Noruega também suspendeu a inoculação de pacientes com a dose da AstraZeneca após relatos de tromboses em doentes vacinados.



Agência de Medicamentos Italiana suspende lote de vacina após morte



A Espanha vai deixar de administrar da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca, durante 15 dias, anunciou esta segunda-feira a rádio Cadena Ser.A Áustria anunciou no passado domingo a retirada, por precaução, de um lote da vacina anti-covid-19 da AstraZeneca/Oxford após a morte de uma pessoa inoculada com o fármaco e o registo de sintomas graves em outra pessoa igualmente vacinada. As autoridades austríacas esclareceram, no entanto, que não foi estabelecida qualquer relação causal entre o sucedido e o fármaco. O óbito registado tratou-se de uma enfermeira do hospital austríaco de Zwettl, de 49 anos, que morreu 10 dias depois de ter recebido a vacina devido "a graves transtornos da coagulação".Durante a semana, outros países seguiram o exemplo austríaco. A Dinamarca, a Estónia, a Lituânia, o Luxemburgo e a Letónia suspenderam o uso da vacina, para dar tempo ao Comité de Avaliação de Risco de Farmacovigilância da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) de conduzir uma investigação.A Agência de Medicamentos Italiana (AIFA) anunciou na passada quinta-feira que suspendeu temporariamente a vacinação de um lote da farmacêutica AstraZeneca por precaução, após relatos de problemas de coagulação diagnosticados em vários países europeus. Esta suspensão acontece após a morte de dois homens inoculados, em Sicília. A AIFA explicou, em nota, que após informações sobre problemas de saúde detetados em outros países europeus, bloqueou a inoculação das doses do lote ABV2856.A Tailândia decidiu adiar o lançamento da campanha de vacinação com a AstraZeneca, devido aos receios de que esta possa causar coágulos de sangue."Embora a qualidade da AstraZeneca seja boa, alguns países decidiram adiar [a sua utilização]", uma medida de precaução que será também seguida na Tailândia, disse o conselheiro do comité nacional responsável pela campanha de vacinação contra a covid-19 no país, Piyasakol Sakolsatayadorn, numa conferência de imprensa.A Bulgária suspendeu na sexta-feira a vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca devido aos relatos de problemas com doentes inoculados.A Irlanda e a Indonésia juntaram-se esta segunda-feira à lista de países que suspenderam temporariamente a vacina da AstraZeneca.A Irlanda tinha sido aconselhada a suspender temporariamente a vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 depois do relato de vários casos de coagulação do sangue e tromboses.Os Países Baixos suspenderam este domingo, por precaução, a vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca, até 28 de março, depois de se terem registado "possíveis efeitos secundários" na Dinamarca e na Noruega.

"Com base em novas informações, a Autoridade holandesa do medicamento aconselhou, como medida de precaução e enquanto se aguarda investigação adicional, a suspensão da administração da vacina da AstraZeneca" contra a covid-19, anunciou o ministério da Saúde holandês num comunicado citado pela Agência France Presse.



Alemanha anuncia suspensão do uso da vacina contra a Covid-19 da Astrazeneca

A Alemanha anunciou esta segunda-feira que suspendeu o uso da vacina contra a covid-19 da Astrazeneca, após os casos de coágulos sanguíneos e trombosos que surgem associados à toma da vacina.

por precaução e temporariamente, enquanto se aguarda os pronunciamentos da EMA





O ministro da Saúde alemão diz que a medida foi tomada como "precaução" e a conselho do regulador alemão da vacinação, o Instituto Paul Ehrlich, que pediu mais investigação aos casos registados de efeitos segundários à vacina da empresa anglo-sueca.A Agência de Medicamentos Italiana, após suspender lote de vacina após morte, decide agora suspender a nível nacional o uso da vacina. De acordo com o jornal La Reppublica, suspensão é feitaTambém França suspende a utilização da vacina "por precaução". "Muitos parceiros europeus decidiram suspender a utilização da vacina da AstraZeneca. Há alguns minutos foi a vez das autoridades alemãs. A Autoridade Europeia do Medicamento vai pronunciar-se amanhã (terça-feira) sobre a vacina e, até lá, o ministro da Saúde e as autoridades sanitárias decidiram suspender a vacinação com AstraZeneca por precaução", afirmou o Presidente Emmanuel Macron em conferência de imprensa.

Macron disse ainda desejar que caso a vacina volte a receber luz verde pelas autoridades europeias, a vacinação com este fármaco seja retomada rapidamente.



Venezuela proíbe uso da vacina

O Governo venezuelano anunciou esta terça-feira que a Venezuela não autorizará o uso local da vacina AstraZeneca contra a covid-19, devido aos efeitos secundários que tem originado nos pacientes.



"A Venezuela não autorizará que a vacina AstraZeneca seja usada no nosso país devido aos efeitos que tem nos pacientes", anunciou a vice-presidente da Venezuela.



O anúncio foifteito através da televisão estatal venezuelana, depois de uma reunião com o diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a Venezuela, Paolo Balladelli.



Suécia suspende uso da vacina

As autoridades de saúde suecas suspenderam, esta terça-feira, a administração da vacina AstraZeneca contra a Covid-19 até que a Agência Europeia de Medicamentos conclua a investigação sobre possíveis efeitos secundários, enquanto a Grécia decidiu manter o uso do medicamento.