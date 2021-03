Professora morre com hemorragia cerebral após toma da vacina da AstraZeneca em Málaga

edema (acumulação de líquido no cérebro). Esta terça-feira a professora acabou por morrer.Apesar os casos reportados no mundo, a Agência Europeia do Medicamento defende que são em "número muito reduzido" e mantém a opinião de que o benefício-risco continua a ser positivo. As conclusões à investigação que está a ser feita pelo regulador europeu foram remetidas para esta quinta-feira.