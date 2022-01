Covid-19 agravou situação de leprosos que reviveram início da doença

Muitos doentes com lepra reviveram com a Covid-19 o que passaram quando foram diagnosticadas, do isolamento à discriminação, passando pela ansiedade por uma vacina ou cura, segundo a Relatora Especial da ONU.

Alice Cruz, Relatora Especial das Nações Unidas para a Eliminação da Discriminação contra as Pessoas afetadas pela Lepra e seus Familiares, chama a atenção para "os inúmeros paralelos que existem entre a lepra e a covid-19".

"Eu argumentei várias vezes que a experiência, a história da lepra, e a experiência das pessoas afetadas pela lepra, deveriam auxiliar a compreender os perigos e as dificuldades que a pandemia trouxe", disse, em entrevista à agência Lusa.