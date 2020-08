Covid-19 mata uma pessoa a cada 15 segundos

Quase 5.900 pessoas morrem, em média, a cada 24 horas vítimas do coronavírus, de acordo com cálculos da Reuters. Este registo equivale a 247 pessoas por hora, ou uma pessoa a cada 15 segundos.

O número mundial de mortes por coronavírus já ultrapassou a barreira dos 700.000. Estados Unidos da América (EUA), Brasil, Índia e México lideram no aumento do número de mortes.







As autoridades têm lutado para controlar a propagação do vírus, devido à pobreza da região e às cidades densamente lotadas. Mais de 100 milhões de pessoas na América Latina e nas Caraíbas vivem em favelas, de acordo com o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos. Muitos têm um emprego no setor informal, com uma fraca rede de segurança social e continuaram a trabalhar durante a pandemia.

Os Estados Unidos, lar para cerca de 330 milhões de pessoas, foram também fortemente atingidos pelo vírus, apesar de serem uma das nações mais ricas do mundo.

O principal especialista em doenças infeciosas do governo dos EUA, Anthony Fauci, referiu esta terça-feira que os Estados que registam um grande número de casos de coronavírus devem considerar a reimposição de medidas de confinamento.

Mesmo em algumas partes do mundo onde a propagação do vírus parecia estar contida, alguns países têm, nos últimos dias, registado recordes diários de novos casos. É o caso da Austrália, Japão, Hong Kong, Bolívia, Sudão, Etiópia, Bulgária, Bélgica, Uzbequistão e Israel.