OMS na China para investigar origem do coronavírus

A Organização Mundial da Saúde (OMS) está na China para investigar a origem do coronavírus.A informação, avançada pela CNN, dá conta que os especialistas tiveram "longas discussões" e conversas com cientistas de Wuhan, cidade onde foi detetado o primeiro surto de covid-19.Segundo um porta-voz da OMS, as reuniões incluíram as atualizações de uma pesquisa sobre a saúde dos animais. Recorde-se que após ter sido descoberto primeiro foco de infeção naquela cidade, o país fechou um mercado de venda de animais selvagens.