Covid-19 transmite-se através do sexo. Saiba como se proteger

Um artigo publicado no ‘Journal of the American Medical Association’ (JAMA) revela que o SARS-CoV-2, responsável pela pandemia Covid-19, também se transmite através do sémen.A verificação científica ocorreu num teste clínico conduzido pelo chinês Diangeng Li, acompanhado de quatro colegas do Hospital Municipal de Shangqiu, na província de Henan. De acordo com o publicado online, participaram 50 doentes masculinos, todos acima dos 15 anos, em estados de menor ou maior gravidez da doença, e no final foi detetado o coronavírus no sémen de 6.Não se pode falar de surpresa absoluta. Apesar de um estudo publicado em abril, da Universidade do Utah (EUA), referir ausência do coronavírus no sémen de doentes Covid-19, sabia-se que os vírus ébola e zika foram identificados no líquido reprodutivo masculino de contagiados.O preocupante é que quando apareceu, em janeiro, a Covid-19 só contagiava entre humanos através de gotículas respiratórias e do contacto pessoal, pelo que se exigia o distanciamento social. Ao fim de 4 meses já se identificou o vírus nas fezes, trato gastrointestinal, saliva e, agora, no sémen. Não foi possível apurar se estava contagiante, embora não pudesse replicar-se no tipo de células em que vagueava.Dos 50 participantes no ensaio clínico de Shangqiu, 12 não forneceram sémen por disfunção erétil. O coronavírus foi identificado em seis: quatro eram dos 15 em estado mais grave. Dois pertenciam ao grupo dos 23 em recuperação.Todos os participantes no ensaio clínico encontravam-se internados no hospital de Shangqiu no período de preparação e recolha de sémen entre 26 de janeiro e 16 de fevereiro. Os procedimentos respeitaram todos os protocolos científicos.A presença do SARS-CoV-2 no sémen aumenta os alertas sobre contactos com contagiados. Além de evitar contactos com saliva e sangue, os infetados devem, segundo os médicos, prevenir-se com preservativo nas relações sexuais.A cardiologista Jocelyn Dupuis, do Instituto de Montreal, Canadá, propõe que se faça um ensaio clínico com hesperidina, molécula constituinte das frutas cítricas, especialmente laranja, para avaliar a sua ação contra a Covid-19.Sendo o único país da Europa que não adotou medidas rigorosas de confinamento (apenas recomendações) a Suécia atingiu esta sexta-feira os três mil mortos. Contudo, a opinião dos portugueses que ali residem está dividida. "Há uma parte que acha que o governo deveria logo ter optado pelo lockdown, outra parte acha que fez bem em manter a economia a funcionar. Eu, pessoalmente, acho que foi positivo manter as escolas a funcionar", afirma Cátia Lopes, professora de português. Mas outras questões se colocam. "Os jornalistas têm questionado o uso das máscaras, que ainda não é claro", disse.Mais sozinhos, isolados e com carências económicas mais graves. Foi assim que a crise sanitária provocada pela Covid-19 deixou muitos idosos pelo País fora. Lisboa, apesar do seu dinamismo económico, não é exceção. As águas furtadas da capital escondem histórias de aflição, que na maioria dos dias passam despercebidas entre o burburinho cosmopolita e turístico. Como a de Maria das Dores Mota, 90 anos, que há muito vive sozinha na rua da Conceição. Depende da ajuda dos outros para quase tudo."O apoio da Junta de Freguesia é muito bom para mim. Pagam-me a água, a luz, o telefone, a medicação e dão-me as refeições todos os dias através da Mesa dos Afetos. Se não fosse a Junta de Freguesia, não conseguia pagar as minhas contas", lamenta Maria das Dores.A reforma não chega sequer para a renda, apesar de a casa onde vive ser bem pequena. "A Santa Casa da Misericórdia dá-me 110 euros para a renda e eu, com a minha reforma, faço a totalidade do valor para pagar ao senhorio. Também me ajudam na lavagem da roupa. A minha casa é muito pequenina e eu não consigo ter uma máquina de lavar", explica a nonagenária.Mas o que ninguém lhe pode assim tão facilmente oferecer é a solução para a solidão dos seus dias. Sem família próxima, Maria das Dores viu-se ainda mais sozinha por estes dias. Valem-lhe as visitas da Junta de Freguesia da Santa Maria Maior: "Todos os funcionários são muito simpático e fazem-me companhia todos os dias. Mesmo que seja só aquele bocadinho. Agradeço do fundo do coração."Cinquenta e oito refugiados que, desde 21 de abril, estavam na base aérea da Ota, em Alenquer, por estarem infetados com a Covid-19, ou em confinamento, abandonaram esta sexta-feira aquela instalação. Todos testaram negativo à doença. Foram transportados para dois locais, arranjados pela Santa Casa, na Ericeira (Mafra) e em Lisboa. Permanecem 114 refugiados na base aérea que, na terça-feira, irão ser testados, e poderão sair caso não estejam infetados.

