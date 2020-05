Infetado por coronavírus em estado grave ganha nova vida com plasma de curado

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 05.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 05.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O italiano Francesco Giovedi, de 28 anos, deu entrada na sexta-feira no Hospital Carlo Poma, de Mântua, no norte de Itália, com a Covid-19. Estava em situação grave, a necessitar de ventilador. O médico Giuseppe De Donno, diretor do serviço de Pneumologia, decidiu integrar Francesco no grupo de doentes a receber plasma de contagiados já recuperados e registou-se uma evolução fantástica: a febre desapareceu, largou o ventilador e ...