60 a 70% da população mundial será infetada com a Covid-19 caso a vacina não seja produzida, de acordo com informação avançada pelo diretor do programa de emergências sanitárias da Organização Mundial da Saúde (OMS).Mike Ryan prevê que, uma cada 200 pessoas fiquem infetadas com o novo vírus. No entanto, o especialista alerta para que, caso não surja uma vacina contra a Covid-19 rapidamente, esse número se eleve, afetando 60 a 70% da população mundial.