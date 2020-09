É mais provável ganhar a lotaria do que escapar à Covid-19, diz especialista da OMS

As pessoas que pensam que apenas a sorte as vai proteger da Covid-19 foram alertadas, esta quarta-feira, por um especialista da Organização Mundial da Saúde, que é estatisticamente mais provável ganharem a lotaria do que escaparem à infeção.

Mike Ryan, Diretor Executivo do Programa de Emergências de Saúde da OMS, falou em direto durante uma sessão de perguntas e respostas transmitida nas redes sociais e disse que "se não encontrarmos uma vacina e não continuarmos a suprimir este vírus, assumindo que o vírus contagia 60% ou 70% da população mundial, significa efetivamente 1 em 200 pessoas (infetadas com Covid-19) no planeta".





"Desta perspectiva, pensem na vossa probabilidade de ganhar a lotaria", acrescentou o especialista.Este comentário surgiu após uma discussão, durante a transmissão em direto, sobre o aumento de casos de coronavírus na Europa.