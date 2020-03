Hotel usado como local de quarentena para casos suspeitos de coronavírus colapsa na China

Um hotel de cinco andares colapsou este sábado em Quanzhou, na China. De acordo com meios de comunicação social chineses, pelo menos 70 pessoas estão presas entre os escombros. Até ao momento foram resgatadas 23, refere o jornal Daily China.



O hotel colapsou por volta das 19h00 locais (11h00 de Lisboa) deste sábado.



#BREAKING: A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV — People's Daily, China (@PDChina) March 7, 2020



Ao que tudo indica, o espaço estava a ser utilizada como local de quarentena para o coronavírus.

No total, desde que o surto começou, até à meia-noite de sexta-feira (16h00 horas de quarta-feira, em Lisboa), foram confirmados 80.651 casos na China continental. Destes, 22.177 continuam infetados, dos quais 5.489 estão em estado grave. Isto mostra que mais de metade dos infetados responderam positivamente ao tratamento e receberam alta. As autoridades chinesas dizem mesmo que 55.404 foram curadas até ao momento.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou mais de 3.600 mortos e infetou mais de 100 mil pessoas em 92 países e territórios.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) confirmou 13 casos de infeção até ao momento, mas a RTP garante que há mais dois casos no HOspital de São João, no Porto.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".