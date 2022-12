Crescem rumores de que Bolsonaro pode deixar o Brasil e refugiar-se em resort de Trump nos EUA

Pessoas próximas a Jair Bolsonaro, cujo mandato termina dia 31, avançaram sob anonimato que o ainda presidente poderá sair do Brasil antes desta data e refugiar-se num outro país, provavelmente nos EUA. Rumores dessa fuga têm repercutido cada vez mais na imprensa desde a véspera de Natal mas nada poude ser confirmado porque Bolsonaro se tem mantido isolado e em silêncio desde a derrota nas presidenciais para Lula da Silva em 30 de outubro.

De acordo com essas pessoas, Jair Bolsonaro estaria a preparar-se para sair discretamente do país já esta quarta-feira, dia 28, antes mesmo do final do seu mandato e da transmissão da faixa presidencial para Lula, a um de janeiro. O destino, segundo as mesmas fontes, seria o resort de luxo Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Florida, EUA, cujo proprietário é o ex-presidente norte-americano Donald Trump, amigo do brasileiro, e que lhe teria oferecido guarida.

Outras fontes igualmente próximas a Bolsonaro e que também só falaram sob a condição de não terem o nome revelado, confirmaram que o presidente cessante está realmente a pensar sair do Brasil, mas não garantiram a data desta quarta-feira nem que os EUA sejam o seu destino, podendo ser outro país. Há umas semanas atrás, os filhos de Jair Bolsonaro estiveram na Embaixada da Itália em Brasília e pediram a nacionalidade e passaportes italianos para eles e para o pai, pois a família tem origem, apesar de remota, neste país europeu.

Como Bolsonaro não falou mais com a imprensa desde a derrota e nunca mais foi trabalhar no Palácio do Planalto, a sede da presidência, supostamente por estar em depressão, segundo umas fontes, ou por estar a articular uma tentativa de golpe de Estado para impedir a tomada de posse de Lula e se manter no poder, segundo outras fontes, não tem sido possível indagá-lo sobre a suposta viagem. Mas, saindo do Brasil antes do final do seu mandato e antes de perder a imunidade que o cargo lhe garante, Bolsonaro ficaria a salvo de um eventual pedido de prisão que tanto teme após Lula da Silva tomar posse, dia um, e teria um álibi para não ser acusado de participação numa eventual intentona golpista de aliados, que dia 12 levaram o terror a Brasília com uma vaga de violência e que sábado passado tentaram explodir um camião cheio de combustível de aviação no Aeroporto Internacional de Brasília.