Cria página falsa de angariação de fundos para menina que morreu de leucemia

Informações foram "roubadas" da conta de GoFundMe dos pais da criança.

19:17

Graeme Jackson e sua esposa Amanda, de Fife, na Escócia, criaram a página de angariação de fundos quando Darci ainda era viva para pagar um tratamento nos Estados Unidos que lhe poderia salvar a vida.



Arrecadaram mais de 50 mil libras, o equivalente a cerca de 57 mil euros, em apenas 24 horas, mas, uma vez que a menina não sobreviveu, os pais deram o dinheiro a Joshua Nicholson, uma criança que também luta contra o cancro.







Ao descobrirem uma página GoFundMe exatamente igual à sua, Graeme Jackson e Amanda ficaram horrorizados. Alguém terá criado aquela plataforma para lucrar com a doença da filha.



Foi através das redes sociais que Graeme expressou a raiva que sentia por se estarem a aproveitar da sua menina com uma conta fraudulenta.



"Uns doentes criaram uma segunda página do GoFundMe para arrecadar cinco mil libras [cerca de 5700 euros] para a Darci a usar exatamente os mesmos detalhes que usamos", explicou.



A campanha de Darci tornou-se viral na Internet e as esperanças de receber tratamento eram elevadas. A sua condição, porém, piorou e o tratamento acabou por nunca ser aplicado.

Os pais deram a notícia numa publicação no Facebook:"É com total devastação que temos que anunciar que nossa linda filha Darci faleceu na noite passada, que suas asas voem com os anjos".



O pai de Darci afirma que o caso foi reportado à plataforma e à polícia.

O GoFundMe avançou com um comunicado: "Nós removemos esta campanha e o organizador foi banido do GoFundMe. "Também reembolsámos todas as doações com a garantia do GoFundMe", concluiram.

