Uma criança de apenas quatro anos morreu ao ser atacada por um cão de raça rottweiler em casa da família, na Ucrânia.O menino não resistiu aos ferimentos causados pelo ataque do cão que lhe arrancou a garganta e o óbito foi declarado no local.O jovem preparava um passeio com a avó no momento em que tudo aconteceu. O menino estava no pátio de casa quando foi brutalmente atacado.A família decidiu abater o cão após o ataque.