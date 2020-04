Crianças chinesas utilizam chapéus de um metro para manter distância social na escola

Com o número de casos e mortos de cronavírus a diminuir, o regresso presencila às aulas é agora uma realidade em muitos países. Foi o que aconteceu na China, mais propriamente na escola primária de Yangzheng, na região de Hangzhou, numa província chinesa a leste do país.



As salas de aula encheram-se de alunos que puseram mãos à obra e construíram chapéus de um metro de forma a garantir a distância de segurança.





"Incentivamos os nossos alunos a usar os chapéus para ficarem a, pelo menos, um metro (três pés) um do outro", disse Hong à imprensa.

Em declarações à imprensa chinesa, o diretor do estabelecimento escolar afirmou que a iniciativa tem como objetivo ajudar os alunos a habituarem-se à distância social exigida pela pandemia da Covid-19.

Os alunos voltaram às aulas depois de terem passado mais de três meses em casa. País continua a diminuir as restrições de viagens.



Todas as escolas e universidades deverão impor medidas preventivas rigorosas para impedir a propagação da doença, incluindo a distribuição de máscaras faciais, a desinfeção do campus e a criação de áreas de quarentena.