Crianças de castigo desmaiadas em carro dos pais ao sol

Duas crianças de três e cinco anos foram encontradas desmaiadas em França, depois de os pais as terem deixado de castigo dentro do carro ao sol. O alerta foi dado às 14h45 do último domingo, por um segurança de um hipermercado de Chelles, nos arredores de Paris, onde os progenitores foram fazer compras.

Os irmãos foram encontrados inconscientes no banco traseiro da viatura estacionada ao sol, com as portas e as janelas fechadas, durante quase duas horas, de acordo com o diário 'Le Parisien'.

Agentes policiais chamados ao local partiram um dos vidros para salvar as crianças, que estavam completamente desidratadas, e encaminhá-las para o hospital.

"Os dois irmãos respiravam mas não reagiam", afirmou uma fonte ligada ao inquérito policial entretanto levantado. "Estavam mais de 35° C dentro da viatura".

Os pais chegaram pouco depois ao carro, alertados pelo sistema sonoro do hipermercado.

Às autoridades policiais explicaram que estavam de férias com a cunhada, e que tinham decidido ir fazer compras.

"Como as crianças estavam insuportáveis, trancaram-nos dentro do carro à uma da tarde", explicou a mesma fonte, ficando cerca de duas horas sozinhas

Apresentado a um juiz, o pai admitiu os factos, afirmando "não ter percebido o risco envolvido", esperando agora o desenrolar do processo.