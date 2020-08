Crianças infetadas com novo coronavírus são mais contagiosas

As crianças infetadas com Covid-19 têm uma carga viral bastante superior à de adultos doentes, mas permanecem, na sua maioria, assintomáticas, desempenhando um papel mais importante na transmissão comunitária do que se julgava.A conclusão é de um novo estudo desenvolvido por investigadores do Hospital Pediátrico e do Hospital Geral de Massachusetts que envolveu 192 jovens e crianças dos zero aos 22 anos, e que se torna particularmente relevante numa altura em que muitos países planeiam o regresso às aulas presenciais."Não estava à espera que a carga viral fosse tão elevada. Pensa-se num hospital e em todas as precauções tomadas para tratar adultos gravemente doentes, mas as cargas virais destes doentes hospitalizados são significativamente inferiores às de uma ‘criança saudável’ que anda por aí com uma elevada carga viral", afirma um dos investigadores.A vacina russa Sputnik-V, a primeira a receber aprovação estatal em todo o Mundo, vai ser testada em 40 mil pessoas, anunciaram esta quinta-feira as autoridades russas.A OMS alertou que os países europeus têm registado uma média de 26 mil novos casos por dia e adicionou que na primeira semana de agosto houve mais 40 mil infeções do que na primeira semana de junho.O país registou o maior aumento de casos diários desde abril, altura em que a Alemanha estava no pico da pandemia. Nas últimas 24 horas foram registadas 1707 novas infeções.A Índia bateu, quinta-feira, o recorde de casos diários, com 69 652 novas infeções registadas em apenas 24 horas, estando já muito perto dos três milhões de casos confirmados desde o início da pandemia.O Senador Federal brasileiro derrubou esta quinta-feira o veto do presidente Bolsonaro a uma lei do Congresso que impunha o uso obrigatório de máscara em locais fechados, incluindo escolas, repartições públicas e lojas. Irritado, Bolsonaro desabafou com apoiantes: "A eficácia da máscara é quase nula. Eu não concordo, não, acho que não deveria ter máscara porcaria nenhuma".