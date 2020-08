Propagação de Covid-19 é alta nos jovens

A Organização Mundial de Saúde (OMS) alertou esta terça-feira que a pandemia da Covid-19 está a "mudar" e que as camadas mais jovens da população mundial, especialmente as pessoas que se encontram nas faixas etárias dos 20, 30 e 40 anos, são agora as principais disseminadoras da doença.



Os especialistas da OMS confirmaram que nas últimas semanas a proporção de jovens infetados aumentou em todo o Mundo, sendo que a maioria não sabe que está infetada por se encontrar assintomática, o que aumenta o risco de transmissão à população mais vulnerável, incluindo os idosos e os doentes.





A OMS avisou também que a população mundial ainda se encontra muito longe dos níveis de imunidade necessários para impedir a transmissão do novo coronavírus."Não devemos viver na esperança de alcançar a imunidade de grupo. Não estamos nem perto", alertou um responsável.Espanha ultrapassou o Luxemburgo e tornou-se o país europeu com mais casos confirmados de Covid-19 por 100 mil habitantes (132,2) nas duas últimas semanas.As autoridades de saúde de Múrcia, em Espanha, estão a monitorizar cerca de 200 pessoas que compareceram num casamento no dia 15 de agosto, depois de o noivo ter testado positivo à Covid-19.França vai tornar o uso de máscara obrigatório em todos os locais de trabalho que sejam fechados e partilhados a partir de 1 de setembro. A nova medida não se aplica a escritórios onde trabalhe uma só pessoa.Mais testes no BrasilO Brasil aprovou os testes clínicos em humanos para uma potencial vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela Johnson & Johnson. Esta é a quarta vacina a ser testada no país.