Crianças resgatadas de complexo pertencente a seita judaica, no México

Várias crianças e adolescentes foram retiradas pela polícia, na manhã desta sexta-feira, de um complexo que pertencia à seita judaica, Lev Tahor. O complexo estava localizado numa selva, a 17,5km do estado de Chiapas, no México.Depois do resgate, as crianças têm sido enviadas para Israel, onde se encontram os respetivos familiares.O grupo judeu tem estado sob vigilância há largos meses, devido a suspeitas de tráfico de menores, por uma equipa de voluntários israelita, constituída por quatro elementos do sexo masculino, e a polícia mexicana. A união tem trabalhado conjuntamente, não só no que respeita ao planeamento como também na realização da operação. A equipa de investigadores tem viajado entre Israel e Guatemala, onde realiza operações de vigilância, cooperando com as autoridades locais e policiais.Em janeiro deste ano, cerca de 40-50 membros da seita atravessou ilegalmente o México e acabaram por se instalar na selva a norte de Tapachula.O grupo Lev Tahor - cujo o nome, em hebreu, significa 'coração puro' - é conhecido pelas práticas extremistas e por impor um regime exigente aos seus elementos. A seita apoia o casamento infantil, aplica punições rígidas e obriga mulheres e raparigas, algumas com apenas 3 anos de idade, a cobrirem-se totalmente com roupa. A rigidez e severidade características do grupo fizeram com que este recebesse a alcunha de "talibãs judeus".A seita judaica, composta por um total de 350 membros, tem sido obrigada a "saltar" de país em país, ao longo dos últimos anos, devido às investigações que têm sido levadas a cabo pelas autoridades locais.Lev Tahor foi criado em Israel, em 1988, por Rabbi Helbrans. O líder cumpriu 2 anos de prisão, em 1994, devido a acusações de rapto e, em 2017, acabou por morrer afogado no México.