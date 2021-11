Crise migratória. Ucrânia vai destacar milhares de soldados para a fronteira com Bielorrússia

A Ucrânia anunciou esta quinta-feira a intenção de destacar milhares de militares para a fronteira a norte com a Bielorrússia, na sequência da crise migratória polaco-bielorrussa, que Bruxelas acusa Minsk de orquestrar.

Segundo o ministro ucraniano do Interior, Denis Monastyrsky, o exército irá enviar 8.500 soldados adicionais, incluindo 3.000 guardas de fronteira, 3.500 membros da Guarda Nacional e 2.000 polícias para a zona fronteiriça entre a Ucrânia e a Bielorrússia,

Mais de 2.000 migrantes, incluindo curdos do Médio Oriente, estão bloqueados há vários dias num acamamento improvisado no lado bielorrusso da fronteira com a Polónia, onde têm de fazer fogueiras para resistirem às temperaturas próximas dos 0º Celsius.