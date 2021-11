A Polónia acusou diretamente o presidente russo, Vladimir Putin, de estar por detrás da crise migratória na sua fronteira com a Bielorrússia, que provocou uma subida acentuada da tensão no flanco leste da UE e da NATO. Como que a confirmar, Putin enviou esta quarta-feira dois bombardeiros nucleares para sobrevoar a Bielorrússia, num gesto simbólico de apoio ao seu aliado Alexander Lukashenko e de aviso ao Ocidente.





“Este ataque levado a cabo por Lukashenko contra as nossas fronteiras tem o seu cérebro em Moscovo. Esse cérebro é Vladimir Putin”, acusou o PM polaco Mateusz Morawiecki, referindo-se à crise na fronteira como “um novo tipo de guerra, no qual as pessoas são usadas como escudos humanos”.