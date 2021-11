A tensão entre a União Europeia (UE) e a Bielorrússia está ao rubro, fazendo crescer os receios de uma escalada violenta. A Comissão Europeia acusou esta terça-feira o presidente Alexander Lukashenko de “atitude criminosa e desumana”, depois de milhares de migrantes, alegadamente trazidos em aviões fretados pelo regime de Minsk de países como Síria, Afeganistão e Iraque, tentarem forçar a entrada na Polónia, instalando-se igualmente em grande número junto das fronteiras da Lituânia e Letónia.





A Polónia encerrou as passagens fronteiriças, tendo enviado milhares de militares para reforçar a segurança da fronteira, já patrulhada por cerca de 17 mil efetivos. Esta terça-feira terão chegado à terra de ninguém que separa Bielorrússia e Polónia entre 3 mil e 4 mil novos migrantes, entre os quais mulheres e crianças, que se alojam em tendas ou dormem ao relento, sofrendo com a chuva e o gelo.

O PM polaco, Mateusz Morawiecki, visitou o local para instar os militares a defenderem o país e a Europa do que classificou como “um ataque híbrido” do regime bielorrusso, que usa os migrantes como arma para se vingar das pressões e críticas europeias . “Está em causa a estabilidade e a segurança de toda a UE”, afirmou Morawiecki: “Não seremos intimidados e defenderemos a paz na Europa com os nossos parceiros da NATO e da UE.” De facto, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, telefonou esta terça-feira ao presidente polaco, Andrej Duda, para manifestar “a solidariedade da NATO e de todos os aliados”.